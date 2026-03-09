İran’da Mücteba Hamaney dönemi: Husilerden destek mesajı gecikmedi

  • İSTANBUL
İran İslam Cumhuriyeti’nde, ABD ve İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Ali Hamaney’in ardından sular durulmuyor. Ülkenin yeni dini liderinin kim olacağı sorusu, Uzmanlar Meclisi’nin yaptığı kritik oylama ile netlik kazandı. Meclis, Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçti.

"Hamaney’in yolu devam edecek"

Uzmanlar Meclisi üyesi Ali Hüseyni Eşkuri, oylama sonrası yaptığı açıklamada kararın arkasında durarak, Mücteba Hamaney’in babasının çizdiği yoldan sapmayacağını vurguladı. Eşkuri, "Hamaney’in adı ve davası bu seçimle payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Husilerden destek: "Düşmanlara büyük bir darbe"

İran’daki bu görev değişimi, bölgedeki müttefik kanadında yankı buldu. Yemen’deki Husiler, Mücteba Hamaney’in liderliğini memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu. Telegram üzerinden yayınlanan resmi açıklamada, bu gelişmenin sadece bir lider seçimi değil, aynı zamanda karşı cepheye verilmiş sert bir mesaj olduğu savunuldu.

Husiler tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

  • Yeni bir zafer: Mücteba Hamaney’in seçilmesi, İslam Devrimi’nin sürekliliği adına kazanılmış bir başarıdır.
  • Düşmana tokat: Bu kritik dönemde gerçekleşen seçim, İran halkının düşmanlarına vurulmuş büyük bir darbedir.
  • Tebrik mesajı: İran liderliği ve halkı, bu "stratejik" karardan dolayı kutlanmıştır.

Bölgede kartlar yeniden karılıyor

Ortadoğu’nun ateş çemberinden geçtiği, İsrail ve ABD’nin bölgedeki operasyonlarını sıklaştırdığı bir dönemde, İran’da gerçekleşen bu liderlik değişimi dengeleri nasıl etkileyecek merak konusu. Husilerin bu denli hızlı ve kararlı bir destek açıklaması yapması, bölgedeki "direniş hattı" olarak tanımlanan yapının yeni lider etrafında kenetleneceğinin sinyali olarak yorumlanıyor.

