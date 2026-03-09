9 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٢٧) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِؕ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(27) Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. Kıyamet vakti geldiğinde; işte o gün, hakkı bırakıp bâtıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır.



(Casiye Suresi, 45/27) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Öldükten sonra dirilmeyi, dünyada yapıp ettiklerinden hesaba çekilmeyi inkâr eden, bu konuları anlatan âyetleri alaya alan müşriklere, yanlış yollarında devam ettikleri takdirde nelerle karşılaşacakları daha detaylı olarak açıklanmak suretiyle imana gelmeleri teşvik edilmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 23





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“(Rabbiniz diyor ki): İşlenen her iyi amel, on mislinden yediyüz misline kadar katlanır. Oruç benim için tutulur, onun mükâfatını verecek de benim...”



Kaynak: Müslim, Sıyam, 161





