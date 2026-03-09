  • İSTANBUL
Fener 90'da güldü İsfahan'da nükleer tesise saldırı: Ciddi hasar meydana geldi Mavi Vatan’ın sarsılmaz pençeleri Karadeniz’de! MSB duyurdu: "Kanatlarımızın rüzgarı dalgalara eşlik etti" Protestolar Repkon’un kapısına dayandı: Soykırımın tedarikçisinden pişkin savunma İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı Katil İsrail'in vahşeti devam ediyor: Devrim Muhafızları karargahına hain saldırı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Bahçeli, Türk milletini koruma kalkanına aldı Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz "Ateş nehri" sonrası İsrail'den yeni tehdit: "İran’ın enerji altyapısını daha şiddetli vuracağız"
İSLAM 9 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (9 Mart 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٢٧) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِؕ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(27) Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. Kıyamet vakti geldiğinde; işte o gün, hakkı bırakıp bâtıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır.

(Casiye Suresi, 45/27)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Öldükten sonra dirilmeyi, dünyada yapıp ettiklerinden hesaba çekilmeyi inkâr eden, bu konuları anlatan âyetleri alaya alan müşriklere, yanlış yollarında devam ettikleri takdirde nelerle karşılaşacakları daha detaylı olarak açıklanmak suretiyle imana gelmeleri teşvik edilmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 23

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“(Rabbiniz diyor ki): İşlenen her iyi amel, on mislinden yediyüz misline kadar katlanır. Oruç benim için tutulur, onun mükâfatını verecek de benim...”

Kaynak: Müslim, Sıyam, 161

