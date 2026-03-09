Öyle bir hoca ortaya atıldı ki... Arda Güler dişini sıkmalı: Klopp yolda

Dünya devinde forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler ise takımda bazı sorunlar yaşıyordu. Arda sürekli oyundan çıkarıldığı için tepkiliydi. Hatta yaz döneminde ayrılmak istediği de konuşuluyordu. Eğer Jürgen Klopp'la anlaşma sağlanırsa, Arda için de yeni bir dönem başlayabilir.