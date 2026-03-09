  • İSTANBUL
Öyle bir hoca ortaya atıldı ki... Arda Güler dişini sıkmalı: Klopp yolda
Selma Savcı

Öyle bir hoca ortaya atıldı ki... Arda Güler dişini sıkmalı: Klopp yolda

Milli yıldızımız Arda Güler için beklenmedik bir gelişme daha İspanya'yı ayağa kaldıracak.

Foto - Öyle bir hoca ortaya atıldı ki... Arda Güler dişini sıkmalı: Klopp yolda

Real Madrid'de sürekli oyundan çıkarıldığı için takımdan ayrılmak istediği konuşulan Arda Güler, sürpriz bir gelişmeyle karşılaşabilir. Şu anda Madrid Yönetimi, yeni hoca için en büyük adayını belirledi.

Foto - Öyle bir hoca ortaya atıldı ki... Arda Güler dişini sıkmalı: Klopp yolda

Salzburger Nachrichten’in haberine göre; Jürgen Klopp, Red Bull yöneticileriyle anlaşmazlık yaşıyor. Global Direktörlük yapan Alman çalıştırıcı, bu yaz teknik direktörlük kariyerine geri dönebilir. Ancak tekrar Liverpool'un başına geçmesi beklenmiyor...

Foto - Öyle bir hoca ortaya atıldı ki... Arda Güler dişini sıkmalı: Klopp yolda

Real Madrid şu andaki en ciddi durak olarak görünüyor. İspanyol ekibinin yönetimi, Jürgen Klopp'u görev için en uygun isim olarak değerlendiriyor. Taraflar arasındaki resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı belirtildi. Yani Madrid'de işler değişecek gibi duruyor.

Foto - Öyle bir hoca ortaya atıldı ki... Arda Güler dişini sıkmalı: Klopp yolda

Dünya devinde forma giyen milli oyuncumuz Arda Güler ise takımda bazı sorunlar yaşıyordu. Arda sürekli oyundan çıkarıldığı için tepkiliydi. Hatta yaz döneminde ayrılmak istediği de konuşuluyordu. Eğer Jürgen Klopp'la anlaşma sağlanırsa, Arda için de yeni bir dönem başlayabilir.

