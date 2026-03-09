Savaş için ortak karar: Savaşı Netanyahu ile bitireceğiz

"İsrail'i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik"

Times of Israel haber sitesine konuşan Trump, kendisi ve Netanyahu’nun yürüttüğü politikalar sayesinde İsrail’in varoluşsal bir tehditten kurtulduğunu savundu. Trump, "İran, İsrail'i ve çevresindeki her şeyi yok edecekti. Biz birlikte çalıştık ve İsrail'i yok etmek isteyen bir ülkeyi yok ettik" diyerek saldırıların neticesini ortaya koydu.

Savaşın sonu için ortak karar

Savaşın bitiş zamanına dair sorulan soruyu yanıtlayan Trump, kararın tek taraflı olmayacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Ortak irade: "Sanırım kararımız biraz ortak olacak. Netanyahu ile sürekli konuşuyoruz."

"Sanırım kararımız biraz ortak olacak. Netanyahu ile sürekli konuşuyoruz." Zamanlama: "Doğru zamanda bir karar vereceğim ancak her şey dikkate alınacak."

"Doğru zamanda bir karar vereceğim ancak her şey dikkate alınacak." Koordinasyon: ABD’nin operasyonları durdurması halinde İsrail’in tek başına devam etmesine gerek kalmayacağını belirten Trump, sürecin tam bir eşgüdümle yürütüldüğü mesajını verdi.

"Tahran için durum daha da kötüye gidecek"

Trump, Ali Hamaney’in ölümü ve askeri altyapının vurulmasıyla sarsılan Tahran rejiminin güç kaybetmesinin, bölgedeki diğer unsurları da silahsızlanmaya zorlayacağını iddia etti. "İran daha önce hiç yaşamadığı bir durumda ve onlar için durum daha da kötüye gidecek" diyen ABD Başkanı, baskının artarak süreceği sinyalini verdi.

Petrol fiyatları için "küçük bedel" savunması

Savaş nedeniyle fırlayan petrol fiyatlarına ilişkin de Truth Social üzerinden bir paylaşım yapan Trump, fiyat artışlarını "geçici" olarak niteledi:

"İran kaynaklı nükleer tehdit tamamen yok edildiğinde hızla düşecek olan kısa vadeli petrol fiyatları, dünyanın güvenliği ve barışı için ödenecek çok küçük bir bedeldir. Aksini sadece aptallar düşünür."

Ne olmuştu?

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ortak saldırılarında İran’ın askeri ve enerji tesisleri ağır hasar almış, başta dini lider Ali Hamaney olmak üzere rejimin birçok kilit ismi hayatını kaybetmişti. İran makamları saldırılarda bin 332 kişinin öldüğünü açıklarken; bölgede Katar, BAE ve Bahreyn gibi ülkelerdeki ABD üslerine yönelik misillemelerle gerilim en üst seviyeye tırmanmıştı.