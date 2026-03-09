Fatma Nur öğretmen için anlamlı program
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için anma programı düzenlenecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün de katılacağı program, yarın (Salı) günü saat 16.00'da Çekmeköy Yusuf Cebir Camii'nde gerçekleştirilecek.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından hatim duasıyla merhume Fatma Nur Çelik öğretmenin aziz hatırası yaşatılacak.