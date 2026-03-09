  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan BAE'deki ABD üslerine füze yağmuru! BAE savunma bakanlığı açıkladı Savaş için ortak karar: Savaşı Netanyahu ile bitireceğiz İBB’de yolsuzluk çarkının hesap günü: İmamoğlu ve suç örgütü hakim karşısında Böyle giderse uçaklar uçamayacak: Hürmüz Boğazı'ndaki savaş enerji piyasalarını vurdu İran’da Mücteba Hamaney dönemi: Husilerden destek mesajı gecikmedi İsrail'den İran'a ağır darbe: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu, 5 üst düzey komutan öldürüldü 9 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 9 Mart 1996: Muhammed Gazzali (Mısırlı Âlim ve Fikir Adamı) Havadan indirme yaptılar! İsrail askerleri ile Hizbullah arasında çatışma çıktı! Siyonistler hukuksuz bir şekilde saldırdı! İran'ın füze misillemesi sonrası sirenler çaldı
Gündem Fatma Nur öğretmen için anlamlı program
Gündem

Fatma Nur öğretmen için anlamlı program

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Fatma Nur öğretmen için anlamlı program

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için anma programı düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün de katılacağı program, yarın (Salı) günü saat 16.00'da Çekmeköy Yusuf Cebir Camii'nde gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından hatim duasıyla merhume Fatma Nur Çelik öğretmenin aziz hatırası yaşatılacak.

Konya’da gözyaşları sel oldu! Fatma Nur Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Konya’da gözyaşları sel oldu! Fatma Nur Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Aktüel

Konya’da gözyaşları sel oldu! Fatma Nur Öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti
Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti

Gündem

Şehit öğretmene en acı vefa: Fatma Nur hocanın adı okulunda ölümsüzleşti

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı

Gündem

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23