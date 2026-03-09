İran'dan BAE'deki ABD üslerine füze yağmuru! BAE savunma bakanlığı açıkladı
Ortadoğu’da ABD ve İsrail'in saldırgan tutumu bölgeyi ateş çemberine çevirirken, İran rejimi kendisine yönelik saldırıların merkezi olan noktaları hedef alarak meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülkelerindeki ABD üslerinden İran’a füzeler atılmasının ardından, İran’ın misilleme olarak füze ve İHA saldırıları başlattığını duyurdu.
İran rejimi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, ülkenin yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. BAE ordusunun önleme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda İran'dan gelen bu tehditlere karşılık veriyor" ifadeleri kullanıldı.
Önleme çalışmaları sırasında patlama seslerinin duyulabileceği uyarısında bulunuldu. Bakanlık ayrıca, İran’dan daha önce gönderilen İHA’ların imha edildiği anların görüntülerini yayınladı.