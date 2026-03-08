  • İSTANBUL
Konut Projeleri İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı
Konut Projeleri

İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı

İstanbul Esenyurt’un en büyük projelerinden biri olan Innovia’nın imzacısı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO) için mahkemeden kötü haber geldi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, satışını yaptığı halde binlerce dairenin tapusunu devredemeyen ve inşaatları yarım bırakan dev şirket hakkında iflas kararı açıkladı.

Şirketin mali darboğazdan kurtulmak için İstanbul Anadolu Adliyesi’nde açtığı konkordato davasının reddedilmesi, iflas sürecini hızlandırdı:

 

  • Borç Bataklığı: Dosyaya giren bilirkişi raporlarına göre Yeşil GYO’nun toplam borcu 11 milyar lirayı aşmış durumda.

     

  • Öz Kaynak Yetersizliği: Şirketin öz kaynakları 16.1 milyar TL olarak görünse de likidite sorunu ve ödenemeyen borçlar mahkemenin iflas kararında etkili oldu.

     

  • Sermaye Yapısı: 1993 yılında kurulan ve 1.3 milyar lira kayıtlı sermayesi bulunan dev şirket, binlerce ailenin konut hayalini de beraberinde sürükledi.

     

Innovia mağdurları şimdi ne yapacak?

Özellikle Innovia projesinden konut alan ancak yıllardır ne dairesine ne de tapusuna kavuşamayan binlerce vatandaş için süreç artık Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü üzerinden yürüyecek. İflas idaresinin kurulmasıyla birlikte şirketin mal varlıkları satışa çıkarılacak ve elde edilen gelirle alacaklıların (öncelikle işçiler ve konut mağdurları) zararlarının tanzim edilmesine çalışılacak.

