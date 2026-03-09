İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

yeniakit.com.tr

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminde deşifre edilen ve "yüzyılın vurgunu" olarak nitelendirilen 161 milyar liralık kamu zararı davası bugün başladı. 143 ayrı eylemde rüşvet ve yolsuzluk ağının merkezinde yer aldığı iddia edilen eski başkan Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 407 sanık, Silivri’de kurulan mahkeme önünde hesap veriyor.

EKREM’İN SAVUNMASI EN SON

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığına göre mahkeme Başkanı, "Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olması nedeniyle eylemlerden sorumlu olması nedeniyle en son savunmasını alacağız" dedi.

Sanıklar ve avukatların duruşma salonuna alınmalarının ardından mahkeme başkanının ilk celsede tutuklu sanıkların savunmalarını alacağını söylediği öğrenildi. Başkan, "İlk celse tutuklu sanıkların savunmaları alınacak. Nisan sonuna kadar haftada 4 gün yargılamaya devam edilecek. İkinci celse tutuksuz sanıklara geçilecek. Yargılamayı takip edip etmeme konusunda tutuksuz sanıkların takdirlerine bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞOVU ELİNDE PATLADI

Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüdüğü öğrenildi. Savunma sırasını hiçe sayan İmamoğlu, savunma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı bu talebe, "Söz hakkını vermiyorum. Yerinizden kalkıp gelemezsiniz. Şu an bu şekilde devam edemezsiniz. Kafanıza göre kalkıp gelemezsiniz” şeklinde cevap vererek CHP’li Ekrem’in şovuna son verdi.

HAKİM ZAPTA GEÇİRDİ

İmamoğlu'nun savunma için kürsüye yürümesinin ardından yaşanan gerilim zapta geçirildi. Hakim zapta şu ifadeleri düşürdü:

“İmamoğlu kedisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek, defaatle uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği uyarıya riayet etmediği görülmekte, bir daha tekrar etmesi halinde salondan çıkarılacağı kendisine iletildi”

İZLEYİCİLER DIŞARI ÇIKARILDI

İmamoğlu'nun yerine geçmesinin ardından, avukatların usule ilişkin talepleri dinlenmeye başlandı. Bir sanık avukatı, savunma yapacak sanıkların listesinin kendilerine verilmediğini ileri sürdü ve tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme salonunu miting alanına çeviren CHP'liler de de ortalığı ayağa kaldırdı. Doğal olarak mahkeme başkanı, "Salonda alkış sloganla bu yargılama tamamlanmaz. İzleyici bölümünü uyarıyorum, boşaltırım." dedi.

İzleyiciler yeniden şova başlayınca başkan, jandarmaya salonu boşaltma talimatı vererek, salondan ayrıldı. Heyet salondan ayrılırken İmamoğlu, “Sen buraya yargılamaya gelmedin, kaçarak çıkamazsın öyle” diyerek her zamanki gibi provokasyona soyundu.