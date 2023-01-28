  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ın en tepesindeki isimden 'güldüren' açıklama: Türkiye'ye karşı iki alanda üstünüz

Bakan Soylu: Erdoğan'ın yaptığı en büyük devrim...

Helal olsun gençler! Darphane gibi okul

Almanya, Fransa, ABD, İspanya ve İtalya'dan tepki çeken Türkiye uyarısı: Oralardan kaçının

AK Parti'den 6'lı Masa açıklaması: Bunların millete hiçbir faydası olmaz

Kılıçdaroğlu'ndan "dünyayı sallayan bomba vaat" Orayı il yapacağım

Rusya'dan çarpıcı açıklama: Erdoğan farkı kalibrede bir lider

Emekli korgeneral İran'ın Türkiye'ye karşı attığı sinsi adımı duyurdu: O silahı Türkiye'ye karşı aldılar

Mustafa Sarıgül CHP’ye ders verdi! Amerika ve Pentagon Türkiye'yi kıskanacak

ABD'li generalden askerlerine "hazır olun" talimatı: O tarihte Çin ile savaşacağız
Aktüel Son bir haftada sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı
Aktüel

Son bir haftada sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı

Türkiye genelinde, 20-26 Ocak arasında 2 bin 321 düzensiz göçmenin yakalandığı ve 2 bin 831 düzensiz göçmenin de sınır dışı edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 21:36:00 -
Son bir haftada sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 20-26 Ocak tarihleri arasında 701'i Afganistan, 55'i Pakistan, 1565'i de diğer uyruklardan 2 bin 321 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 754'ü Afganistan, 210'u Pakistan ve 1867'si diğer uyruklardan toplam 2 bin 831 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 26 Ocak'a kadar ise 3 bin 226'sı Afganistan, 456'sı Pakistan ve 4 bin 889'u diğer uyruklardan 8 bin 571 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Bahse konu tarihler arasında, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 3 bin 880 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 26 Ocak'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 16 bin 549 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 864'ü Afganistan, 3 bin 671'i Pakistan ve 10 bin 967'si diğer uyruklardan olmak üzere 19 bin 502 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 371 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23