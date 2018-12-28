Somali'de Uganda güçlerine saldırı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Uganda ordu güçlerine ait konvoyun geçişi sırasında saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da Afrika Birliği Güçleri (AMISOM) bünyesinde görev yapan Uganda güçlerine yönelik bombalı sadırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, başkent Mogadişu'nun Hava Abdi bölgesinde daha önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcı (EYP) Uganda ordu güçlerine ait askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, ölen veya yaralanan askeri personelle ilgili herhangi bir rakam da verilmedi.

Saldırının sorumluluğunu El Kaide bağlantılı Eş Şebab üstlendi.

Kaynak: Mepa News