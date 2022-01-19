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Dünya Somali'de şiddetli kuraklık ölüm ve sefalet getiriyor!
Dünya

Somali'de şiddetli kuraklık ölüm ve sefalet getiriyor!

Somali'de devam eden şiddetli kuraklık nedeniyle yaklaşık 245 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:51:00 -
Somali'de şiddetli kuraklık ölüm ve sefalet getiriyor!

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (UNOCHA) yapılan açıklamada, Somali'deki kuraklığın insanların hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şiddetli kuraklık nedeniyle 245 bine yakın kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Ülkenin yüzde 90'ının iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığın etkisi altında olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun Somali'de yıkıcı etki bıraktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Somali'deki kuraklığın özellikle Jubaland, Galmudug ve Puntland bölgelerinde etkili olduğu ve evcil hayvanların da temiz su bulmakta zorlandığı aktarıldı.

Acil durum ilan edilmişti

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

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