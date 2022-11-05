Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 135 örgüt üyesi öldürüldü
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 135 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Savunma Bakanı Abdinur Fidow, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da El Hareri bölgesinde ABD insansız hava araçları destekli hükümet güçlerinin düzenlediği operasyonda en az 135 Eş-Şebab mensubunun öldürüldüğünü belirtti.
Eş-Şebab saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken, örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.