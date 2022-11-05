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Dünya Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 135 örgüt üyesi öldürüldü
Dünya

Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 135 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 135 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 00:30:00 -
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 135 örgüt üyesi öldürüldü

Savunma Bakanı Abdinur Fidow, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Kasım'da El Hareri bölgesinde ABD insansız hava araçları destekli hükümet güçlerinin düzenlediği operasyonda en az 135 Eş-Şebab mensubunun öldürüldüğünü belirtti.

Eş-Şebab saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken, örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.

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