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Yerel Soma'da orman yangını!
Yerel

Soma'da orman yangını!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 13:21:00 - 2024-07-03 13:22:06

Soma'da orman yangını başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahaleye başlandı.

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