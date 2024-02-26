  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yıllarca CHP'ye oy vermişti Yaşar Alptekin kime oy verdiğini açıkladı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

Bir ilimizin başına talih kuşu konmuş olabilir! 'Doğalgaz var' iddiaları üzerine apar topar bölgeye gidildi

Bir yanda ülkeye değer katan projeler diğer yanda heykele konsere gömülen paralar! Eser siyaseti! Eşek siyaseti

Akşener’in "Kemal Derviş"i istifa ediyor! ABD'den ithal ekonomist

Elazığ'da maden ocağında göçük yaşandı! Toprak altında kaç kişi olduğu belli oldu

İstanbul'da ulaşım çilesi! Haftanın ilk iş gününde yine metro arızalandı

Tüm İsrail, Türkiye ile ilgili bu gelişmeye kilitlendi! Tedirgin bir şekilde bekliyorlar, sadece saatler kaldı

Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!

Mozambik'te Alman ve Afrikalının Türkçe sohbeti gündem oldu
Dünya Şoke eden olay! Karısının terk ettiği adam 15 yıl kanalizasyonda yaşadı!
Dünya

Şoke eden olay! Karısının terk ettiği adam 15 yıl kanalizasyonda yaşadı!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 15:42:00 -
Şoke eden olay! Karısının terk ettiği adam 15 yıl kanalizasyonda yaşadı!

Rusya'da karısı tarafından terkedilen bir adamın 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadığı ortaya çıktı.

Rusya'da karısı tarafından terkedilen bir adamın 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadığı ortaya çıktı.

Rusya'da Alexander isimli bir adam, karısının boşanma davası açmasının ardından 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı.

Evsiz kaldıktan sonra bir kanalizasyon kuyusundan aşağı tırmandığını anlatan adam, Rus blog yazarı Anton Gletcherov tarafından fark edildi. Kanalizasyon yerleşen adam yıllarca yerel halktan dilendiği şeylerle hayatta kaldığını söyledi. Adamın üzücü hikayesinden etkilenen Gletcherov, Alexander'ın ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaya başladı.

Adamın halen hayatta olan akrabalarına ulaştığını açıklayan Gletcherov, akrabalarının Alexander'ın 15 yıl önce öldüğünü sandıklarını ve gelip onu alacaklarına söz verdiklerini ancak gelmediklerini ve aramaları da cevaplamadıklarını söyledi. Gletcherov şimdi ona evsizler barınağında bir yer bulmaya çalıştığını açıkladı. Yaşı açıklanmayan adam, normal bir konutta yaşamak için de çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23