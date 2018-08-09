Şoke eden görüntü! Avusturya polisi İstanbul sokaklarında
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya ekibi LASK Linz, Vodafone Park'a Avusturya polisleri eşliğinde geldi09 Ağustos 2018 Perşembe 21:38
Beşiktaş’ın Avusturya temsilcisi LASK Linz ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Avusturya polisinin stat çevresinde dolaşması dikkatlerden kaçmadı.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz’i konuk ederken, İstanbul’a gelen Avusturya polisi, karşılaşma öncesinde dikkatlerden kaçmadı.
Maçın başlamasına 2 saat kala Vodafone Park’a gelerek stat etrafında tur atan Avusturyalı polisler, ülkelerine ait resmi polis yelekleriyle görevlerini yaptı.
Avusturya polisinin İstanbul’a gelmesine karşın, İstanbul emniyetinin karşılaşma öncesinde aldığı güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Emniyet mensupları, stat etrafında kuş uçurtmadı.
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