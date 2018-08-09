0553 313 94 23

Şoke eden görüntü! Avusturya polisi İstanbul sokaklarında

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Avusturya ekibi LASK Linz, Vodafone Park'a Avusturya polisleri eşliğinde geldi

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:38
Şoke eden görüntü! Avusturya polisi İstanbul sokaklarında

Beşiktaş’ın Avusturya temsilcisi LASK Linz ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Avusturya polisinin stat çevresinde dolaşması dikkatlerden kaçmadı. 

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz’i konuk ederken, İstanbul’a gelen Avusturya polisi, karşılaşma öncesinde dikkatlerden kaçmadı.

Maçın başlamasına 2 saat kala Vodafone Park’a gelerek stat etrafında tur atan Avusturyalı polisler, ülkelerine ait resmi polis yelekleriyle görevlerini yaptı.

Avusturya polisinin İstanbul’a gelmesine karşın, İstanbul emniyetinin karşılaşma öncesinde aldığı güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Emniyet mensupları, stat etrafında kuş uçurtmadı. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 21:38
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Lask Linz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine tehdit!
    1. Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine..
    2. Çocukları katleden Suudi Arabistan'dan..
    3. Beslenip salındı, 1 kişi daha öldürdü!..
    4. ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
    5. FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi..
    6. Ramil Guliyev'den zafer!
    7. Bombayı patlattı: Ve Ali Koç İslam'ı..
    8. Bursaspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi..
    9. Antalya'da rezalet! Turistleri kapı..
    10. Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan mesaj
    11. Serçe parmak zedelenmesi tedavisinde..
    12. Vertigodan korunma yolları
    13. Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar..
    14. Guatrın büyüme nedenleri nelerdir?
    15. Tahin nelere iyi gelir?
    16. Gaspacho (Soğuk Domates Çorbası) nasıl..
    17. Suudi Arabistan'dan göz boyama!..
    18. Kolombiya'da isyan! 3 asker kaçırıldı
    19. Evlililiği yıpratan 4 davranış
    20. Mehri ödenmeden ölen kadının mehri..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları