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İSLAM Şoke eden gerçeği canlı yayında açıkladı: KKTC'de MEB'e bağlı sadece 4 Din Kültürü öğretmeni var!
İSLAM

Şoke eden gerçeği canlı yayında açıkladı: KKTC'de MEB'e bağlı sadece 4 Din Kültürü öğretmeni var!

Gazeteci Serdar Arseven'e konuşan KKTC Din görevlileri Sendikası Genel Başkanı Süleyman Çakıroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Din eğitimine ilişkin çarpıcı bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 02:55:00 -

 Yeniakit.com.tr 

KKTC Din görevlileri Sendikası Genel Başkanı Süleyman Çakıroğlu, Serdar Arseven'in Youtube yayınına katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verilen Din eğitimi ile dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başkan Çakıroğlu, "KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 4 binden fazla öğretmen var. Yaklaşın bin öğretmen de özel okullarda mevcut. Yani toplamda 5 bin öğretmenimiz var. Din Kültürü ver Ahlak Bilgisi dersi de KKTC'de mecburi. Ülkemizde MEB'e bağlı sadece 4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz var." dedi.

'Mecburi olan Din dersleri maalesef boş geçiyor'

KKTC Öğretmenler Sendikası'nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni alımını engellediğini söyleyen Başkan Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"KKTC'de 114 merkezi okulumuz var. Din ile ilgili hiçbir eğitimi olmayan öğretmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ne öğretecek? Ülkemizdeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri maalesef ya müzikle ya sporla ya da boş geçiyor."

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