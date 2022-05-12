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Yerel Sokak ortasında kanlı kavga
Yerel

Sokak ortasında kanlı kavga

Konya'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerince olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 02:59:00 -
Sokak ortasında kanlı kavga

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Aladdin Kap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı ve birbirine sözlü hakarette bulunmaları sonucu kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, Hüseyin K., Halil İbrahim Ö. (22) ve Haydar T. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde polis ekipleri tarafından olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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