  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gebze’de sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 2’ye yükseldi Bakan Gürlek duyurdu: 14 ilde eş zamanlı operasyon! 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı Muhalefette Halk TV kavgası! 80 milyon TL’lik bomba iddia İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi! Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun iki villasına dikkat çeken çıkış: Yandaşlarını bile ikna edemedi Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var Halk TV spikeri acı gerçeği böyle anlattı! ‘Kanalın önünde sadece 63 kişi vardı’ Mustafa Sarıgül'den Emir Sarıgül açıklaması: Teslim oldu Çukurova Belediyesi'ne operasyon Gazze kasabı Netanyahu: ‘Türkiye ile çatışmaya giremeyiz’
Gündem Sokak hayvanlarının toplanmasına neden karşı çıktıkları belli oldu! Mesele köpek değil 70 milyarlık rant!
Gündem

Sokak hayvanlarının toplanmasına neden karşı çıktıkları belli oldu! Mesele köpek değil 70 milyarlık rant!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sokak hayvanlarının toplanmasına neden karşı çıktıkları belli oldu! Mesele köpek değil 70 milyarlık rant!

Sokaklarda tehlike saçan, çocuklar ve yaşlılar için büyük tehdit oluşturan sokak köpeklerinin toplanarak barınaklara alınması bazı çevreleri rahatsız etti. “Köpekler katlediliyor” yalanıyla dezenformasyona kalkışan sözde hayvanseverlerin gerçek tedirginliğinin ne olduğu ise ifşa oldu. Ortalığın ayağa kaldırılmasının sebebi, yıllık 70 milyar liralık bir ciroya ulaşan pet, mama ve veteriner ilaçları sektörü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin göreve gelmesiyle birlikte tehlike saçan sokak köpekleri toplanarak barınaklara konulurken, tezgahları bozulan itperestler mama sektörünü suskun kalmakla suçluyor.  Sokak köpeklerinin toplanarak barınaklarda kontrol altında tutulmasına yönelik “Hayvanlar öldürülüyor” yalanıyla dezenformasyona imza atan Veteriner Hekim Tarkan Özçetin, sosyal medya hesabından pet sektörüne yönelik yaptığı paylaşımda; “70 milyar liralık pet sektörü! Hayvanlar öldürülürken siz neden susuyorsunuz?” diyerek sözde hayvanseverlerin oluşturduğu büyük rant ve saadet zincirini açık etti.

 

DEMEK Kİ MESELE 70 MİLYAR LİRALIK RANT MESELESİYMİŞ!

Özçetin paylaşımında şunları söyledi: “Türkiye'de pet sektörü 70 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Mama üreticileri, ithalatçılar, distribütörler, veteriner ilaç firmaları, pet shop zincirleri ve e-ticaret şirketleri… Hayvanlar sayesinde büyüyen, kazanan, binlerce insana istihdam sağlayan dev bir sektör. Peki hayvanların yaşam hakkı tehdit altındayken bu sektörün sesi neden duyulmuyor? Reklam kampanyalarında hayvan sevgisinden söz eden markalar, bugün neden aynı cesaretle konuşmuyor? Hayvan sevgisi yalnızca ürün satarken mi hatırlanıyor? Elbette sesini yükselten firmalar ve sektör çalışanları var. Ama bu büyüklükte bir sektörün çok daha güçlü, ortak ve görünür bir tavır alması gerekmez mi? Buradan bütün pet sektörü temsilcilerine açıkça sesleniyorum: Hayvanların yaşam hakkı konusunda nerede durduğunuzu kamuoyuna açıklayın. Çünkü hayvanların yaşamından ekonomik değer üretenlerin, onların yaşam hakkına karşı da sorumluluğu vardır. Kedi ve köpeklerin yaşamından kazanç sağlayanların, onların ölümüne sessiz kalması en büyük haksızlık değil mi?” Özçetin’in pet sektörünün 70 milyar liraya ulaştığına ilişkin paylaşımı, itperestlerin neden sokak köpeklerinin toplanmasına ve üremelerinin kontrol altına alınmasına karşı çıktıkları da anlaşılmış oldu.

Mersin'de sahipli köpek hastanelik etti!
Mersin'de sahipli köpek hastanelik etti!

Yerel

Mersin'de sahipli köpek hastanelik etti!

Almanya'da belediyeler para bastı! ‘Köpek vergisi’nden 429,7 milyon avro gelir
Almanya'da belediyeler para bastı! ‘Köpek vergisi’nden 429,7 milyon avro gelir

Dünya

Almanya'da belediyeler para bastı! ‘Köpek vergisi’nden 429,7 milyon avro gelir

İngiltere’de Filistin yanlısı gruba hakaret: Siyonist köpekler sokakta da saldırdı!
İngiltere’de Filistin yanlısı gruba hakaret: Siyonist köpekler sokakta da saldırdı!

Dünya

İngiltere’de Filistin yanlısı gruba hakaret: Siyonist köpekler sokakta da saldırdı!

42 kilometreyi tek şarjla koştu! Robot köpek maraton tarihine geçti
42 kilometreyi tek şarjla koştu! Robot köpek maraton tarihine geçti

Teknoloji

42 kilometreyi tek şarjla koştu! Robot köpek maraton tarihine geçti

Avrupa ülkesinde köpek besleyenden vergi alınıyor! Yıllık tutar 1.660 euro
Avrupa ülkesinde köpek besleyenden vergi alınıyor! Yıllık tutar 1.660 euro

Dünya

Avrupa ülkesinde köpek besleyenden vergi alınıyor! Yıllık tutar 1.660 euro

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Günaydın! Yenimi öğrendiniz ? Akla hayale gelmeyecek kadar büyük bir sektör oluşturdular.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23