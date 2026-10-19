Sokak hayvanlarının toplanmasına neden karşı çıktıkları belli oldu! Mesele köpek değil 70 milyarlık rant!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin göreve gelmesiyle birlikte tehlike saçan sokak köpekleri toplanarak barınaklara konulurken, tezgahları bozulan itperestler mama sektörünü suskun kalmakla suçluyor. Sokak köpeklerinin toplanarak barınaklarda kontrol altında tutulmasına yönelik “Hayvanlar öldürülüyor” yalanıyla dezenformasyona imza atan Veteriner Hekim Tarkan Özçetin, sosyal medya hesabından pet sektörüne yönelik yaptığı paylaşımda; “70 milyar liralık pet sektörü! Hayvanlar öldürülürken siz neden susuyorsunuz?” diyerek sözde hayvanseverlerin oluşturduğu büyük rant ve saadet zincirini açık etti.

DEMEK Kİ MESELE 70 MİLYAR LİRALIK RANT MESELESİYMİŞ!

Özçetin paylaşımında şunları söyledi: “Türkiye'de pet sektörü 70 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Mama üreticileri, ithalatçılar, distribütörler, veteriner ilaç firmaları, pet shop zincirleri ve e-ticaret şirketleri… Hayvanlar sayesinde büyüyen, kazanan, binlerce insana istihdam sağlayan dev bir sektör. Peki hayvanların yaşam hakkı tehdit altındayken bu sektörün sesi neden duyulmuyor? Reklam kampanyalarında hayvan sevgisinden söz eden markalar, bugün neden aynı cesaretle konuşmuyor? Hayvan sevgisi yalnızca ürün satarken mi hatırlanıyor? Elbette sesini yükselten firmalar ve sektör çalışanları var. Ama bu büyüklükte bir sektörün çok daha güçlü, ortak ve görünür bir tavır alması gerekmez mi? Buradan bütün pet sektörü temsilcilerine açıkça sesleniyorum: Hayvanların yaşam hakkı konusunda nerede durduğunuzu kamuoyuna açıklayın. Çünkü hayvanların yaşamından ekonomik değer üretenlerin, onların yaşam hakkına karşı da sorumluluğu vardır. Kedi ve köpeklerin yaşamından kazanç sağlayanların, onların ölümüne sessiz kalması en büyük haksızlık değil mi?” Özçetin’in pet sektörünün 70 milyar liraya ulaştığına ilişkin paylaşımı, itperestlerin neden sokak köpeklerinin toplanmasına ve üremelerinin kontrol altına alınmasına karşı çıktıkları da anlaşılmış oldu.