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Yerel Mevsimin ilk karı sürpriz yaptı
Yerel

Mevsimin ilk karı sürpriz yaptı

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Mevsimin ilk karı sürpriz yaptı

Bartın’ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında yaklaşık 18 saat süren yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Bartın’da kent merkezinde yağmur etkili olurken yüksek kesimler beyaza büründü.

 

Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Sarıçiçek-Ardıç yaylalarındaki Ömür Ahmet Kıran seyir tepesi bölgesine giden Bartın ve Karabük’ten off-road tutkunları, kar yağışıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Özel donanımlı araçlarla yaylaya çıkan aileler, kar yağışı altında piknik yapmanın keyfini çıkardı. Yaylalarda yaklaşık 18 saat boyunca etkili olan yağışta kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

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