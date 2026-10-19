İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 6’ya yükseldi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya çıktı. İstanbul Valiliği, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğunu açıkladı.
İstanbul’da etkili olan selin ardından can kayıpları artmaya devam ediyor. Valilikten yapılan son açıklamada, Ayvansaray Vapur İskelesi yakınlarında bir erkek cesedine ulaşıldığı ve sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur İskelesi'nin yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan ilk incelemede cesedin sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu adlı vatandaşımıza ait olduğu tespit edilmiştir. Sel felaketinde ölenlerin sayısı 6’ya yükselmiş olup, kayıp 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.