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Gündem Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gündem

Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana'nın Çukurova Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaparken çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana’da Çukurova Belediyesi’ne sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Belediye binasına gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra arama çalışmalarına başladı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

 

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