Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adana'nın Çukurova Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaparken çok sayıda kişi gözaltına alındı
Adana’da Çukurova Belediyesi’ne sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Belediye binasına gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra arama çalışmalarına başladı.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR
Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.