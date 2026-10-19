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Gündem Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Alihan Kuriş suç örgütüne yeni bir operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düğmeye basıldı.

 

Ankara merkezli olarak 12 ayrı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si güvenlik güçlerince yakalandı.

Emniyet birimlerinin koordineli yürüttüğü operasyon adımlarında şüphelilerin adresleri ve konumları tek tek tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, hakkında işlem başlatılan 14 şüphenin yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan 2 firari şüphenin yakalanmasına yönelik arama ve yakalama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

 

SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNENLER

Alihan Kuriş, kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin de lideri aynı zamanda.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, soruşturmanın dini faaliyetlerle ilişkisinin bulunmadığının altını çizmişti.

Başsavcılığın açıklamasında da soruşturmanın şüpheli mali işlemler üzerinden yürütüldüğü belirtilmişti. Suç örgütü adı verilen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edilmişti.

Bunlar arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi inşaattan gıdaya, kuyumculuktan, denizcilik ve eğitime farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yer aldı.

Yurt dışına büyük miktarlarda para transferi yapıldığı da iddia edilirken MASAK incelemelerinde, 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

 

İLK DALGA OPERASYON

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alihan Kuriş ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. Kuriş soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler, 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliden 32'sini tutuklamıştı.

 

İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen ikinci dalga operasyonlar da 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çekici isimler vardı. Kuriş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu.

 

ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilk ve ikinci dalga operasyonda elde edilen delil ve tespitler doğrultusunda üçüncü bir operasyon daha yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

 

DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYON

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik dördüncü dalga operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 23 şirkete kayyum atandı. Örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.

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