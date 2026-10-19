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Gündem Bakan Gürlek duyurdu: 14 ilde eş zamanlı operasyon! 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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Bakan Gürlek duyurdu: 14 ilde eş zamanlı operasyon! 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı

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Bakan Gürlek duyurdu: 14 ilde eş zamanlı operasyon! 36 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren suç örgütüne karşı 14 ilde düzenlenen operasyonu açıklayarak, "Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir! İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" dedi. Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan hattındaki kirli çarka neşter vurulurken 36 şüpheli gözaltına alındı.

"Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir" diyen Akın Gürlek, İstanbul dahil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapılan son operasyon hakkında bilgi verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek "İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz" dedi.

"YASA DIŞI ÜREME HÜCRESİ TİCARETİNİN ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ"

Bakan Gürlek'in açıklamasında şu detaylar yer aldı;

"Kadınları yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönlendiren, insan onurunu ve beden bütünlüğünü hiçe sayan suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CİMER üzerinden yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Türkiye, KKTC, Arnavutluk ve Gürcistan bağlantılı yasa dışı üreme hücresi ticaretinin örgütlü şekilde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

HTS VE MASAK KAYITLARI İNCELENDİ

HTS ve MASAK kayıtları, yurt dışı seyahat bilgileri ve elde edilen diğer delillerin değerlendirilmesi sonucunda, Türk vatandaşı kadınların yurt dışına yönlendirilerek maddi menfaat karşılığında yumurta satışı yaptıkları belirlendi.

"41 KADIN TARAFINDAN 811 KEZ YUMURTA SATIŞI YAPILDI"

Soruşturma kapsamında 41 kadın tarafından toplam 811 kez yumurta satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bugün İstanbul dâhil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 36’sı yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmiştir.

"16 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA DAİR ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheliyle birlikte toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonda görev alan Emniyet Teşkilatımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; suç yapılanmalarının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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