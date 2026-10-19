Muhalefette Halk TV kavgası! 80 milyon TL’lik bomba iddia

Halk TV'ye kayyım atanması üzerinden CHP ile Yeni Parti arasında başlayan tartışma yeni iddialarla alevlendi. Kayyım kararına destek veren CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç'a, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan'ın “Alçak” sözleriyle tepki göstermesinin ardından Kılıç'tan çok sert bir karşılık geldi.

Kılıç, Arslan'a cevap verirken tartışmayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimine taşıdı ve Halk TV'ye aktarıldığını öne sürdüğü milyonlarca liralık kaynak hakkında açıklama istedi.

“80 MİLYON LİRA AKTARILDI” İDDİASI

Kılıç'ın en dikkat çekici iddiası, siyasi partilere sağlanan kamu kaynağından 80 milyon liranın Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na aktarıldığı yönünde oldu.

Kılıç, söz konusu iddiayı şu sözlerle gündeme taşıdı:

“Devletin vatandaşlarımızın vergisinden partimize yolladığı, gariplerin, muhtaçların da hakkı olan paradan, 80 milyon liranın, yurt dışında kaçak yaşayan Halk TV'nin patronuna aktarılmasına vicdanınız razı geliyor mu?”

Kılıç'ın dile getirdiği 80 milyon liralık para transferi iddiasına ilişkin bağımsız bir doğrulama ortaya konulmazken, açıklama muhalefet içindeki Halk TV tartışmasını yeni bir boyuta taşıdı.

“HALK TV'YE 80 MİLYON VERDİNİZ Mİ?”

Kılıç, Yeni Parti yönetimine doğrudan seslenerek iddiasının açıklığa kavuşturulmasını istedi. Halk TV'ye el konulmasının gazetecilik faaliyetleriyle ilgili olmadığını ileri süren Kılıç, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkındaki mali suç iddialarını hatırlattı.

Ardından sorusunu açık şekilde tekrarladı:

“Halk TV'ye 80 milyon lira verdiniz mi, vermediniz mi?”

BELEDİYE BAŞKANLARINA “SPONSORLUK BASKISI” SUÇLAMASI

Kılıç'ın suçlamaları bununla da sınırlı kalmadı. Halk TV'de yayınlanan “Görkemli Hatıralar” programı üzerinden belediyelerden kanala para aktarıldığını öne süren Kılıç, belediye başkanlarının programa sponsor olmaları konusunda baskı altında bırakıldığını iddia etti.

Program başına belediyelerden en az 1 milyon lira alındığını ileri süren Kılıç, parti kasasından da her ay milyonlarca lira ödeme yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Kılıç, “Parti kasasından her ay kaç lira verdiniz, 3 milyon mu, 5 mi?” ifadelerini kullanarak Yeni Parti yönetimine hesapların açıklanması çağrısında bulundu.

KOZA TV İÇİN DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Volkan Enver Kılıç açıklamasının son bölümünde tartışmaya Koza TV'yi de dahil etti. Halk TV ile Yeni Parti arasındaki ilişkinin sona erdiğini öne süren Kılıç, alternatif olarak kurulduğunu söylediği kanalın finansman kaynağını sorguladı.

Kılıç, “Koza TV'nin sermayedarı kim? Yoksa Koza TV'yi milletin cebinden, belediye kasalarından mı finanse edeceksiniz?” ifadelerini kullandı.

Muhalefet içerisinde Halk TV üzerinden başlayan söz düellosu böylece kayyım tartışmasının ötesine geçerek parti kasasından yapılan ödemeler, belediye sponsorlukları ve medya kuruluşlarının finansmanı konusunda karşılıklı suçlamalara dönüştü.