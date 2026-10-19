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ABD’de her çocuğa bir hisse! Milyarder Musk para yağdıracak

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AA Giriş Tarihi:

ABD’de her çocuğa bir hisse! Milyarder Musk para yağdıracak

ABD’li milyarder Elon Musk’tan dikkat çeken açıklama! SpaceX’in patronu, gelecek yıl ABD’deki her çocuğa şirket hisselerinden birini vereceğini duyurdu.

#1
Foto - ABD’de her çocuğa bir hisse! Milyarder Musk para yağdıracak

Elon Musk, aynı zamanda sahibi olduğu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX'teki hisselerine ilişkin vaatte bulundu.

#2
Foto - ABD’de her çocuğa bir hisse! Milyarder Musk para yağdıracak

Musk, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim." ifadesini kullandı. Bu girişimin devamının da geleceğini belirten Musk, paylaşımında dağıtımın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

#3
Foto - ABD’de her çocuğa bir hisse! Milyarder Musk para yağdıracak

CNBC televizyonunun haberine göre, ABD'de 18 yaşın altında 72 milyon kişi bulunuyor. Son kapanış fiyatları baz alındığında dağıtılacak hisselerin toplam piyasa değerinin 10,5 milyar dolar civarı olacağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - ABD’de her çocuğa bir hisse! Milyarder Musk para yağdıracak

Bu olası dağıtım, elinde milyarlarca SpaceX hissesi bulunduran Musk'ın toplam hisselerinin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.

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