ABD’de her çocuğa bir hisse! Milyarder Musk para yağdıracak
ABD’li milyarder Elon Musk’tan dikkat çeken açıklama! SpaceX’in patronu, gelecek yıl ABD’deki her çocuğa şirket hisselerinden birini vereceğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’li milyarder Elon Musk’tan dikkat çeken açıklama! SpaceX’in patronu, gelecek yıl ABD’deki her çocuğa şirket hisselerinden birini vereceğini duyurdu.
Elon Musk, aynı zamanda sahibi olduğu ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, SpaceX'teki hisselerine ilişkin vaatte bulundu.
Musk, "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim." ifadesini kullandı. Bu girişimin devamının da geleceğini belirten Musk, paylaşımında dağıtımın nasıl yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.
CNBC televizyonunun haberine göre, ABD'de 18 yaşın altında 72 milyon kişi bulunuyor. Son kapanış fiyatları baz alındığında dağıtılacak hisselerin toplam piyasa değerinin 10,5 milyar dolar civarı olacağı tahmin ediliyor.
Bu olası dağıtım, elinde milyarlarca SpaceX hissesi bulunduran Musk'ın toplam hisselerinin çok küçük bir bölümünü oluşturuyor.
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