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Louvre Müzesi olaylardan dolayı kapatıldı! Binlerce paha biçilmez eser korumaya alındı!

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Louvre Müzesi olaylardan dolayı kapatıldı! Binlerce paha biçilmez eser korumaya alındı!

Fransa’da öğrenci protestolarıyla başlayan olaylar adeta sokak savaşlarına dönüşürken, başta Leonardo Da Vinci’nin paha biçilmez Mona Lisa tablosu olmak üzere milyarlarca dolarlık ve çoğu diğer medeniyetlerden çalınma tarihi eserlerle dolu olan Louvre Müzesi kapatıldı.

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Foto - Louvre Müzesi olaylardan dolayı kapatıldı! Binlerce paha biçilmez eser korumaya alındı!

Paris’teki Louvre Müzesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda; “Sevgili ziyaretçiler, öğrenci sosyal hareketi nedeniyle müze şu anda kapalıdır. Neden olduğumuz rahatsızlıktan dolayı sizlerden özür dileriz” denildi.

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Foto - Louvre Müzesi olaylardan dolayı kapatıldı! Binlerce paha biçilmez eser korumaya alındı!

ÇOĞU DİĞER MEDENİYETLERDEN ÇALINMA PAHA BİÇİLMEZ ESERLER VAR: Dünyanın en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden biri olan Paris’teki Louvre Müzesi, çoğu yerinden çalınarak gizlice Fransa’ya kaçırılan insanlık tarihinin farklı dönemlerine ve medeniyetlerine ait binlerce paha biçilmez esere ev sahipliği yapıyor.

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Foto - Louvre Müzesi olaylardan dolayı kapatıldı! Binlerce paha biçilmez eser korumaya alındı!

Müzenin koleksiyonundaki en önemli ve dünyaca ünlü başyapıtlardan bazıları şunlar: Mona Lisa (Leonardo da Vinci), Gerçek bir deniz felaketinden esinlenen, insan psikolojisinin en karanlık yönlerini, ümitsizliği ve hayatta kalma mücadelesini dramatik bir ışık-gölge düzeniyle yansıtan dev bir tuval olan Medusa’nın Salı, (Jacques-Louis David): Kanada'da Düğün tablosu (Paolo Veronese) MÖ 100 civarına tarihlenen, antik Yunan heykeli Milo Venüsü, Semadirek Kanatlı Zaferi, Kurddele Çözen Köle ve İsyan Eden Köle (Michelangelo), Mezoapotamya medeniyetine ait, üzerinde dünyanın bilinen en eski ve kapsamlı yazılı hukuk kurallarından bazılarının çivi yazısıyla kazındığı devasa diorit taştan sütundan oluşan Hammurabi Kanunları, Antik Mısır Eski Krallık dönemine ait, kaya mezarında bulunan ve gerçeğe yakın kaya kristali gözleriyle binlerce yıldır diriliğini koruyan son derece gerçekçi bir heykel olan Yazıcı Oturan Adam, Antik Asur saraylarının kapılarını korumak için yapılan, beş bacaklı olarak tasarlanmış devasa mitolojik koruyucu figürlerden oluşan Kanatlı İnsan Başlı Aslanlar.

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Foto - Louvre Müzesi olaylardan dolayı kapatıldı! Binlerce paha biçilmez eser korumaya alındı!

Louvre Müzesi, bu dünya çapındaki ikonik eserlerin yanı sıra İslam sanatı koleksiyonları, kraliyet mücevherleri ve Doğu antikalarıyla da devasa bir kültür hazinesi olarak gösteriliyor.

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