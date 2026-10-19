Louvre Müzesi olaylardan dolayı kapatıldı! Binlerce paha biçilmez eser korumaya alındı!

Müzenin koleksiyonundaki en önemli ve dünyaca ünlü başyapıtlardan bazıları şunlar: Mona Lisa (Leonardo da Vinci), Gerçek bir deniz felaketinden esinlenen, insan psikolojisinin en karanlık yönlerini, ümitsizliği ve hayatta kalma mücadelesini dramatik bir ışık-gölge düzeniyle yansıtan dev bir tuval olan Medusa’nın Salı, (Jacques-Louis David): Kanada'da Düğün tablosu (Paolo Veronese) MÖ 100 civarına tarihlenen, antik Yunan heykeli Milo Venüsü, Semadirek Kanatlı Zaferi, Kurddele Çözen Köle ve İsyan Eden Köle (Michelangelo), Mezoapotamya medeniyetine ait, üzerinde dünyanın bilinen en eski ve kapsamlı yazılı hukuk kurallarından bazılarının çivi yazısıyla kazındığı devasa diorit taştan sütundan oluşan Hammurabi Kanunları, Antik Mısır Eski Krallık dönemine ait, kaya mezarında bulunan ve gerçeğe yakın kaya kristali gözleriyle binlerce yıldır diriliğini koruyan son derece gerçekçi bir heykel olan Yazıcı Oturan Adam, Antik Asur saraylarının kapılarını korumak için yapılan, beş bacaklı olarak tasarlanmış devasa mitolojik koruyucu figürlerden oluşan Kanatlı İnsan Başlı Aslanlar.