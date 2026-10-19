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Dünya Aylarca nehri temizledi, çöp kutusu koydu! Geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Dünya

Aylarca nehri temizledi, çöp kutusu koydu! Geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Yeniakit Publisher
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Aylarca nehri temizledi, çöp kutusu koydu! Geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Hindistan’da yaşayan 20 yaşındaki çevre aktivisti Surendra Singh Choudhary, aylar süren çalışmayla temizlediği Ajnar Nehri’nin yeniden kirlenmemesi için kıyıya iki çöp kutusu yerleştirdi. Ancak bölgeye döndüğünde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bir genç, Ajnar Nehri’ni temiz tutmak için büyük bir mücadele verdi. Bittu Tabahi adıyla tanınan 20 yaşındaki Surendra Singh Choudhary, insanların nehri temiz tutması için birkaç önlem aldı.

 

Nehir yeniden çöple dolmaya başladı

Rajgarh bölgesindeki Ajnar Nehri’nde aylar boyunca temizlik yapan Bittu, sosyal medyada paylaştığı videoda nehrin son durumunu gösterdi. Görüntülerde kıyı boyunca plastik poşetler ve çeşitli atıkların yeniden birikmeye başladığı görüldü.Bittu, insanları çöp atmaktan vazgeçirmek amacıyla nehir kenarına iki çöp kutusu koyduğunu ancak bölgeye yeniden geldiğinde bunlardan birinin yerinde olmadığını söyledi.

 

“Halkın kullanması için koymuştuk”

Çöp kutularını kişisel amaçla yerleştirmediğini vurgulayan genç aktivist, bunların nehrin yeniden kirlenmesini önlemek ve insanların atıklarını doğru yere bırakmasını sağlamak amacıyla konulduğunu anlattı.

 

Nehre yeniden girdi

Bittu, kısa süre önce yaptığı başka bir paylaşımda da aylar süren temizlik çalışmasının ardından nehrin yeniden kirlenmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Ancak çalışmayı bırakmak yerine yeniden temizliğe başlayan genç, iyi bir yüzücü olmamasına rağmen nehre girerek çöpleri poşet poşet çıkarmaya devam etti.

 

Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kullanıcının dikkatini çekti. Bir kullanıcı, “Artık onun adına gerçekten üzülmeye başladım.” yorumunu yaparken bir başka kullanıcı, “Seni destekliyorum kardeşim.” ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise insanların bu alışkanlığı benimsemesi halinde nehrin daha temiz kalabileceğini belirtti.

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Yorumlar

ata

istanbulun göbeğinde lüks sitelerde hala pencereden izmarit, kağıt peçete atılıyor... ne sandın sen abi...
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