Halk TV spikeri acı gerçeği böyle anlattı! ‘Kanalın önünde sadece 63 kişi vardı’

Halk TV'de uzun süre spikerlik yapan Gözde Şeker, Onur Öncü'ye yaptığı açıklamalarda kanalın yaşadığı kayyım sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Şeker'in açıklamalarında en fazla öne çıkan nokta ise kayyım kararından ziyade, kanalın önünde toplanan kalabalığın beklediğinin çok altında kalması oldu.

“KAYYIM ATANACAĞINI 1 YILDIR ÖNGÖRÜYORDUK”

Kayyım ihtimalinin Halk TV çalışanları açısından sürpriz olmadığını anlatan Şeker, “Halk TV'ye kayyım atanacağını 1 yıldır hepimiz öngörüyorduk” ifadelerini kullandı.

Sürecin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından hızlandığı yönündeki değerlendirmelere de değinen Şeker, buna katılmadığını belirterek, “Kılıçdaroğlu söyledi de hemen yapıldı deniliyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun hiç bu kadar etkili olduğunu düşünmüyorum” dedi.

HALK TV İZLEYİCİSİ KANALIN ÖNÜNE GİTMEDİ

Şeker'in açıklamasındaki en çarpıcı bölüm ise Halk TV'ye destek için kanal binasının önüne gelenlerin sayısına ilişkin sözleri oldu.

Kanalın önünde oluşan kalabalığı bizzat saydığını anlatan Şeker, “Kanalın önündekileri saydım, 63 kişiydi” ifadelerini kullandı.

Halk TV ekranlarında yaşanan gelişmeler günler boyunca gündemde tutulmasına rağmen kanalın önündeki desteğin 63 kişiyle sınırlı kaldığının bizzat kanalın spikeri tarafından dile getirilmesi dikkat çekti.

“BENİM İÇİN ÇOK DAHA ÜZÜCÜYDÜ”

Şeker, söz konusu tablo karşısında yaşadığı hayal kırıklığını da gizlemedi. Kanalın önündeki katılımın düşük olmasının kendisini kayyım kararından dahi daha fazla etkilediğini belirten Şeker, şunları söyledi:

“Silivri de dolup taşmıyor. Benim için, kayyım atanmasından çok daha üzücü bir şeydi bu.”

Şeker'in sözleri, Halk TV'nin ekranlardan yaptığı çağrılar ile sahadaki toplumsal desteğin büyüklüğü arasındaki farkı yeniden tartışmaya açtı.

EKRANDA BAŞKA, SOKAKTA BAŞKA TABLO

Halk TV'nin uzun süredir kendisini geniş bir muhalif kitlenin sesi olarak konumlandırmasına karşın Şeker'in anlattığı tablo, kanalın kritik bir süreçte izleyicisini sokağa taşıyamadığını ortaya koydu.

Özellikle “Kanalın önündekileri saydım, 63 kişiydi” sözlerinin doğrudan Halk TV'nin kendi spikerinden gelmesi açıklamayı daha dikkat çekici hale getirdi.

Şeker'in “Silivri de dolup taşmıyor” sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde açıklamalar, muhalif medyada ekranlardan verilen güçlü destek görüntüsünün sahada aynı karşılığı bulup bulmadığı tartışmasını da beraberinde getirdi.