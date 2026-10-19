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Gündem Gebze’de sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 2’ye yükseldi
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Gebze’de sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 2’ye yükseldi

Yeniakit Publisher
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Gebze’de sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 2’ye yükseldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sel sularına kapılarak sürüklenen araçta bulunan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece kentte sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 oldu.

Gebze’de sel sularına kapılan araçtakilere ulaşmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından bir acı haber daha geldi. 

 

Gebze ilçesi Kadılla Mahallesi’nde araç içinde sele kapılarak sürüklenen 3 kişiden 1’i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi kaybolmuştu. Kayıp iki kişiyi bulmak için Kocaeli ve İstanbul Pendik jandarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, AFAD ve su altı arama ekipleri Pendik Göçbeyli köyü çevresinde arama çalışmaları başlatmış; arama kurtarma faaliyetlerinin ardından öğle saatlerinde Fatih Demirtaş’ın (32) cansız bedenine ulaşılmıştı.


Ekiplerce dün gündüz saatlerinden beri yürütülen çalışmalarda kayıp Arslan’ın cansız bedeni, sabah saatlerinde Pendik Göçbeyli köyünde dere kenarına yakın bölgede bulundu.

 

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