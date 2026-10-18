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Gündem İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler
Gündem

İki oğlu İsrail ordusundaki siyoniste İstanbul’u dar ettiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İşgal askerlerine Türkiye’de estetik operasyonlar ve geziler organize ettiği, Türkiye’den İsrail’e güzellik ürünleri taşıdığı ve iki oğlunun da İsrail ordusunda görev yaptığı ortaya çıkan çifte vatandaş siyonist Klodya Medina Halfon, İstanbul Sarıyer’deki İstinyePark AVM’de protesto edildi. Yüzüne karşı ‘Katil’ diye bağıran Filistin destekçileri siyoniste İstanbul’u dar etti.

Türkiye'ye İsrailli turist adı altında estetik operasyon için İsrailli askerleri getirdiği ve iki oğlunun da İsrail ordusunda görev yaptığı ortaya çıkan çifte vatandaş Klodya Medina, İsrail’e güzellik ürünleri götürmek için geldiği Sarıyer’deki İstiyePark AVM’de 7 Ekim Hareketi tarafından protesto edildi. Yüzüne karşı “Kahrolsun siyonizm” ve “Katil” diye bağıran göstericilerden kaçacak yer bulamayan Siyonist kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve güvenlik görevlileri eşliğinde AVM’den çıkarıldı.

Türk-İsrail vatandaşı olan siyonistin işgal askerlerine Türkiye’de estetik operasyonlar ve geziler organize ettiği, üstelik iki oğlunun da İsrail işgal ordusunda görev yaptığı tespit edilmişti.

HİÇ BİR TERÖRİST ELİ KOLUNU SALLAYARAK GEZEMEZ

Bir 7 Ekim Hareketi mensubu tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “İsrail askerlerini ülkemize getiren ve iki oğlu da şuanda İsrail ordusunda askerlik yapan ve Gazze'de savaşmak istiyoruz diyen Klodya Medine’ye yasal ve meşru haklarımızı kullanarak yüz yüze protesto gerçekleştirdik! Gazze'de hastaneler bombalanırken hiçbir İsrailli terörist vatan topraklarımızda sağlık hizmeti alamaz ve elini kolunu sallayarak gezemez."

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Yorumlar

Vay vay

Sağlık hizmeti alıyor ve elini kolunu sallayarak geziyor ya...

Osman

Vatandaşlığını derhal iptal edip deport edin ülkeden
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