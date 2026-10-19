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Dünyanın en yaşlısı görüntülendi! Tam 4 bin 858 yaşında!

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Dünyanın en yaşlısı görüntülendi! Tam 4 bin 858 yaşında!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Methuselah adlı Büyük Havza bristlecone çamının yaklaşık 4 bin 858 yaşında olduğu belirtiliyor.

#1
Foto - Dünyanın en yaşlısı görüntülendi! Tam 4 bin 858 yaşında!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde dünyanın bilinen en yaşlı ağacı ‘Methuselah’ görüntülendi. 1950’lerde Arizona Üniversitesi’nden Dr. Edmun Schulman tarafından Inyo County bölgesinde bulunan Methuselah, 4 bin 858 yaşında.

#2
Foto - Dünyanın en yaşlısı görüntülendi! Tam 4 bin 858 yaşında!

BİNLERCE YILLIK AĞAÇ Büyük Havza bristlecone çamı, White Dağları’ndaki Kadim Bristlecone Çam Ormanı’nda bulunuyor.

#3
Foto - Dünyanın en yaşlısı görüntülendi! Tam 4 bin 858 yaşında!

Milattan önce (MÖ) 2832 civarında çimlendiği düşünülen ağaç, dünyada yaşı doğrulanmış en yaşlı klonal olmayan canlı ağaç olarak kabul ediliyor.

#4
Foto - Dünyanın en yaşlısı görüntülendi! Tam 4 bin 858 yaşında!

DÜNYADAKİ EN ESKİ CANLI TÜR Ağaç adını, İncil’de adı geçen, 969 yıl yaşayarak en uzun ömürlü kişi olduğu belirtilen Hazreti Nuh’un dedesi Methuselah’tan alıyor.

#5
Foto - Dünyanın en yaşlısı görüntülendi! Tam 4 bin 858 yaşında!

ZORLU İKLİMLERE DAYANIKLI Zorlu koşullarda yaşayan bu çam türü çok yavaş büyüyor. Bu da gövdelerinin sertleşmesine neden oluyor. Böylelikle çürümeye, böceklere ve mantarlara karşı daha etkili korunuyorlar.

#6
Foto - Dünyanın en yaşlısı görüntülendi! Tam 4 bin 858 yaşında!

Great Basin bristlecone çamının dünyadaki en eski canlı tür olduğu düşünülüyor. Bu ağaçlar genelde Nevada ve Utah eyaletlerindeki yüksek dağlarda bulunuyor. Ağaçların uzun yaşamlarıysa yaşadıkları zorlu koşullarla ilgili.

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