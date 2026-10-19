İşte masadaki konular! Külliyede ekonomi zirvesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın liderliğinde bir araya gelen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), kritik gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları da iştirak etti.
Beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, devlet yardımlarının etki analizi ile revizyonların net hata ve noksan kalemine etkisi ele alınacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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