Karahasanoğlu’ndan İmamoğlu’nun iki villasına dikkat çeken çıkış: Yandaşlarını bile ikna edemedi

Karahasanoğlu, 2024 yerel seçimleri öncesinde gündeme gelen ve daha sonra İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın başlıklarından biri haline gelen iki villaya ilişkin iddiaların yaklaşık 2,5 yıldır tartışıldığını hatırlattı. Mahkeme başkanı ve savcının son duruşmada konuyu İmamoğlu’na sorduğunu aktaran Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun verdiği izahın muhalif medya tarafından güçlü biçimde savunulmadığını ifade etti. Sözcü’de İmamoğlu’nun duruşmadaki başka sözlerinin haberleştirildiğini ancak villa meselesinin öne çıkarılmadığını kaydeden Karahasanoğlu, Cumhuriyet ve Karar gazetelerinde de benzer bir tablo bulunduğunu yazdı.

Ali Karahasanoğlu, söz konusu gazetelerin İmamoğlu'nun Esenyurt, kayyım, fon ve ülke siyasetine ilişkin açıklamalarını sayfalarına taşımasına rağmen davanın önemli suçlama başlıklarından biri olan iki villaya ilişkin savunmasına mesafeli kaldığını belirtti. Millî Gazete'yi de aynı gerekçeyle eleştiren Karahasanoğlu, bu yayınların villa iddialarını görmezden gelmesini, İmamoğlu'nun iki villa konusunda yaptığı açıklamanın kendi destekçilerini dahi ikna edemediğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

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