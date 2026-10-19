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Spor UEFA Başkanı Ceferin, Acun Ilıcalı’nın konuğu oldu
Spor

UEFA Başkanı Ceferin, Acun Ilıcalı’nın konuğu oldu

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UEFA Başkanı Ceferin, Acun Ilıcalı’nın konuğu oldu

Slovenya Ligi'nde Maribor kulübünün sahibi işadamı Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Maribor - Celje karşılaşmasında ağırladı.

Maribor kulübünün sahibi olan iş insanı Acun Ilıcalı, Maribor - Celje arasında oynanan Slovenya Ligi karşılaşmasında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ağırladı. Mücadeleyi beraber izleyen ikili, ardından birlikte yemek yedi. Golsüz sona eren maçın sonrasında Ilıcalı, UEFA Başkanı Ceferin’e Maribor forması hediye etti.

Bu sezon 24 puanla Slovenya PrvaLiga Ligi’nde liderliğini sürdüren Maribor, en büyük şampiyonluk adayı olarak görülüyor.

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