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Ekonomi Kemalistlerin ekonomisti akıl verdi! Foncuların zararları bütçeden ödenmeliymiş
Ekonomi

Kemalistlerin ekonomisti akıl verdi! Foncuların zararları bütçeden ödenmeliymiş

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Kemalist medyanın müdavimlerinden olan Ekonomist Atila Yeşilada, tepki toplayan açıklamalarda bulunarak fon krizinde mağdur olanların paralarının devlet bütçesinden verilmesi gerektiğini savundu.

Kemalist medyanın müdavimlerinden olan Ekonomist Atila Yeşilada, skandal açıklamalara imza attı. Yeşilada, Türkiye gündemini sarsan ve kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen yasa dışı yüksek getirili gizli fon olayında mağdur olanların paralarının devlet bütçesinden, yani vatandaşın cebinden ödenmesi gerektiğini savundu. Yeşilada'nın akılalmaz bir üslupla, “Erdoğan'a rica ediyorum, bu insanların parasını bütçeden ödenin, bırakın vergi mükellefleri biraz bağırıp çağırsın” ifadelerini kullanması, krizin faturasını haksız yere halka kesme çabası olarak nitelendirildi.

Söz konusu fon krizi, bankacılık sisteminin ve yasal mevzuatın tamamen dışına çıkılarak, yüksek kâr payı vaadiyle kişisel zenginleşme amacıyla yürütülen gizli bir organizasyondan ibaretti. Bu süreçte yer alan kişiler, büyük riskler alarak ve yasal denetim yollarını baypas ederek tamamen şahsi çıkarları doğrultusunda hareket etmişlerdi. Sistemin tamamen kayıt dışı ve kişisel açgözlülük üzerine kurulmuş olması, yaşanan finansal çöküşün de tamamen sisteme dahil olanların sorumluluğunda olduğunu açıkça ortaya koymuştu.

Bu tür yasa dışı veya kayıt dışı girişimlerin zararlarının devlet hazinesinden karşılanması, her şeyden önce adalet ve hakkaniyet ilkelerine tamamen aykırı görülüyor. Devlet bütçesi, tüyü bitmemiş yetimin hakkını barındıran, işçinin, memurun ve esnafın vergileriyle oluşan kamusal bir kaynak olduğu için; şahsi hırslarla girilen gizli kumar benzeri organizasyonların zarar sigortası haline getirilmemesi büyük önem taşıyor. Kolay ve illegal yoldan büyük paralar kazanmak isterken batan kişilerin faturasının, geçim mücadelesi veren dürüst vergi mükelleflerine yüklemenin ekonomik gerçekliği yok edeceği belirtiliyor. Ayrıca toplumsal vicdanı derinden yaralayacağı da kamuoyu tarafından ifade ediliyor.

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Yorumlar

hamdi

sen git izmire akıl ver çöp içinde

ziyaretçi

Fıkra ama komik değil.
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