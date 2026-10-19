Modern hayatın stresi hafızayı tehdit ediyor! Uzmanlar nörolojik hastalık uyarısında bulundu!

Dr. Celal Şalçini, gündelik dalgınlıklar ile ciddi nörolojik hafıza sorunlarını ayırt etmenin önemini vurguladı.

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, günlük hayatın akışında yaşanan sıradan dalgınlıklar ile tıbbi müdahale gerektirebilecek ciddi hafıza problemlerinin birbirinden net bir şekilde ayırt edilmesi gerektiği üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Uzman, kısa süre önce gerçekleşen olaylerin tekrar tekrar unutulması veya rutin işlerin yerine getirilmesinde güçlük çekilmesi durumlarının uzman görüşü gerektirebileceğini ifade etti.

Sıradan Dalgınlık ve Tıbbi Durum Ayrımı

Anahtarın kısa süreliğine unutulması veya bir kişinin adını hatırlamakta yaşanılan zorluklar, genellikle yorgunluk veya dikkat dağınıklığı gibi faktörlerle ilişkilendirilebiliyordu. Ancak Dr. Celal Şalçini, az önce yapılan bir diyaloğun hatırlanamaması, aynı sorunun çok kısa aralıklarla tekrar yöneltilmesi veya çok iyi bilinen bir konumda yön duygusunun kaybolması gibi durumların asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hafızanın İşleyişi ve Değerlendirme Kriterleri

Şalçini'nin açıklamalarına göre, bir bilginin daha sonra hatırlanıp hatırlanmadığı kritik bir gösterge olarak öne çıkıyordu. Bununla birlikte, yalnızca bu durumun tek başına bir teşhis koymak için yeterli olmadığı; unutkanlığın kişinin günlük yaşamı ne ölçüde etkilediği ve bu durumun zaman içerisindeki seyri gibi unsurların da değerlendirme sürecinde önemli yer tuttuğu belirtildi.

Günlük Hayatı Zorlaştıran Belirtiler

Yaşlanma süreciyle birlikte isimleri hatırlamanın daha uzun sürdüğü veya yeni bilgilerin öğrenilmesinde daha fazla vakit harcandığı gözlemlenebilmekteydi. Ancak Şalçini, eğer unutkanlık hali; fatura ödeme, yemek hazırlama, ocak kullanımı veya kişisel hijyen gibi temel günlük rutinlerin aksamasına neden oluyorsa, bu durumun sadece yaşlılığa bağlanmaması gerektiğini ifade etti. Bu gibi durumlarda nörolojik bir değerlendirme alınmasının önemine dikkat çekti.

Erken Teşhisin Önemi

Eşyaların alışılmadık yerlere bırakılması gibi davranışların unutkanlıkla birlikte gözlemlenmesi durumunda dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Şalçini, erken aşamada yapılacak değerlendirmelerin, olası nedenlerin araştırılması ve uygun tedbirlerin alınması açısından kritik rol oynayabileceğine işaret etti.

Stres ve Uykusuzluğun Hafıza Üzerindeki Etkileri

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, yoğun ve uzun süreli stresin yanı sıra uyku düzenindeki bozuklukların da dikkat ve hafıza fonksiyonları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini kaydetti. Stresli anlarda salgılanan kortizol hormonunun hafıza süreçlerini bozabileceği belirtilirken; uyku sırasında gün içinde edinilen bilgilerin işlendiği, yeterli ve kaliteli uykunun alınmadığı durumlarda ise odaklanma sorunları ile kelime bulmada güçlük yaşanabileceği aktarıldı.

Beyin Sisi ve Demans Ayrımı

Şalçini, beyin sisi yaşayan bireylerin dikkatlerini toplamakta zorluk çekebileceğini ancak bazen küçük bir ipucuyla aradıkları bilgiyi hatırlayabildiklerini belirtti. Demans kaynaklı hafıza sorunlarında ise unutkanlığın günlük yaşamı çok daha belirgin ve ağır bir şekilde etkilediği ifade edildi. Beyin sisi ile demansın sadece bu örnekler üzerinden ayırt edilmesi mümkün olmasa da, yakın geçmişin hatırlanamaması veya günlük işlerde belirgin zorluklar yaşanması durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiği vurgulandı.