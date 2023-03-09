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Yerel SMA hastası bebeğin kumbarası çalındı! Bu durum tepki çekti: Aile perişan halde! 'Yazıklar olsun'
Yerel

SMA hastası bebeğin kumbarası çalındı! Bu durum tepki çekti: Aile perişan halde! 'Yazıklar olsun'

Balıkesir'de SMA Tip-1 hastası Fevziye bebeğin bir markete koyulan bağış kumbarasının çalındığı ortaya çıktı. Aile durumu polise şikayet etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 22:32:00 - 2023-03-09 22:36:34
SMA hastası bebeğin kumbarası çalındı! Bu durum tepki çekti: Aile perişan halde! 'Yazıklar olsun'

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Ete ailesinin SMA Tip-1 hastası bebekleri Fevziye'nin tedavi masraflarının karşılanması için Valilik izniyle kampanya başlatıldı. İl genelindeki farklı işletmelere bağış kutusu konuldu.

Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi Okul Caddesi'nde bulunan bir markete konulan bağış kutusunun çalındığı görüldü. Durumu fark eden çalışanlar güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde kadının kasiyer kasadan ayrılır ayrılmaz banko üzerinde duran bağış kutusunu alıp hırkasının içine gizlediği görüldü.

PARANIN YÜZDE 9'U TOPLANILMIŞTI

Yardım bekleyen bebeğin ailesi ise duruma tepki gösterdi. Minik Fevziye'nin babası Mehmet Cahit Ete, polise şikayette bulunacağını belirterek, "Bu olayı nasıl anlatayım, ne diyeyim, bilemedim. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Halkımızın desteğiyle yardım kampanyasıyla tedavi için gerekli parayı toplamaya çalışıyoruz. Ancak zaten şu ana kadar paranın sadece yüzde 9'unu toplayabildik. Üzerine böyle bir olayı da duyunca gerçekten büyük bir şok yaşadım" dedi.

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