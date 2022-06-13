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Gündem Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Sokak ortasında bir cinsel ilişki rezilliği daha
Gündem

Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Sokak ortasında bir cinsel ilişki rezilliği daha

İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girme edepsizliğinin ardından bir skandal daha patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:42:10 - 2022-06-13 13:42:09
Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Sokak ortasında bir cinsel ilişki rezilliği daha

İstanbul Bebek sahilinde kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girme edepsizliğinin ardından bir skandal daha patlak verdi.

Beşiktaş'ta sağanak yağmurun altında çevredekileri umursamayan çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin tepkisine kızan çift, "Sanane lan" diyerek tepki gösterdi.

 

 

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