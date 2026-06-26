Galatasaray'dan Torreira kararı!
Galatasaray’ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira’nın en az 1 sezon daha takımda kalması bekleniyor. Teknik ekip de hakkında ayrılık iddiaları bulunan deneyimli futbolcu ile yola devam etmek istiyor.
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Galatasaray’ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira’nın en az 1 sezon daha takımda kalması bekleniyor. Teknik ekip de hakkında ayrılık iddiaları bulunan deneyimli futbolcu ile yola devam etmek istiyor.
Galatasaray Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yola devam etmek istiyor.
TRT Spor’un haberine göre, özellikle Güney Amerika’ya transfer iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcuyu teknik ekip, 1 sezon daha kadroda tutmak istiyor. Tecrübeli orta saha da sarı kırmızılı ekipte mutlu olduğunu yakın çevresine iletti.
2028’e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcudan yönetim ve başkan Dursun Özbek de memnun. Yönetim, Torreira’nın sözleşmesindeki yıllık garanti ücrette bir miktar artış yapmayı da hedefliyor.
2022-2023 sezonunda Galatasaray’a katılan Uruguaylı futbolcu, 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Torreira ayrıca kariyerindeki en golcü ve en skorer 2 sezonunu da sarı kırmızılı ekipte geçirdi.
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