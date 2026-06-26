  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray'dan Torreira kararı! Uzman doktorlar tavsiye verdi! Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Dünya Bankası Türkiye kararını duyurdu Otomotiv sektöründe duyanlar şaştı kaldı: Işığın yüzde 99'unu yutan ultra siyah araba boyası geliştirildi Bir ilimizde termometreler eridi! Sıcaklık 47 dereceyi gördü Maria Holguin: Türkiye ülkeden çekilecek Otomobil devi gemileri yaktı: Şimdi de 782 bin TL indirim! Rüşvet soruşturması: Eski First Lady hiçbir tereddüt göstermeden kabul etti... 7 yıl hapis cezası  2036 yılına kadar bitirecek Rusya gözünü kararttı Ay’da nükleer santral Önce alarmı kapatıyor, sonra saldırıyor! Gentlemen çetesinin antivirüs kırıcıları deşifre edildi
Spor
6
Yeniakit Publisher
Galatasaray'dan Torreira kararı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray'dan Torreira kararı!

Galatasaray’ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira’nın en az 1 sezon daha takımda kalması bekleniyor. Teknik ekip de hakkında ayrılık iddiaları bulunan deneyimli futbolcu ile yola devam etmek istiyor.

#1
Foto - Galatasaray'dan Torreira kararı!

Galatasaray Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yola devam etmek istiyor.

#2
Foto - Galatasaray'dan Torreira kararı!

TRT Spor’un haberine göre, özellikle Güney Amerika’ya transfer iddiaları bulunan Uruguaylı futbolcuyu teknik ekip, 1 sezon daha kadroda tutmak istiyor. Tecrübeli orta saha da sarı kırmızılı ekipte mutlu olduğunu yakın çevresine iletti.

#3
Foto - Galatasaray'dan Torreira kararı!

2028’e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcudan yönetim ve başkan Dursun Özbek de memnun. Yönetim, Torreira’nın sözleşmesindeki yıllık garanti ücrette bir miktar artış yapmayı da hedefliyor.

#4
Foto - Galatasaray'dan Torreira kararı!

2022-2023 sezonunda Galatasaray’a katılan Uruguaylı futbolcu, 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

#5
Foto - Galatasaray'dan Torreira kararı!

Torreira ayrıca kariyerindeki en golcü ve en skorer 2 sezonunu da sarı kırmızılı ekipte geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hedef güvenli, huzurlu Türkiye! Suç odaklarına sıfır tolerans
Gündem

Hedef güvenli, huzurlu Türkiye! Suç odaklarına sıfır tolerans

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm suç odaklarına karşı sıfır tolerans anlayışıyla mücadelemi..
Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!
Dünya

Aşırı sıcaklar İngiltere’yi yaktı!

İngiltere’de aşırı sıcaklar sebebiyle kırmızı alarm verilirken, Derbyshire bölgesindeki fundalık ve ormanlık alanda yangın çıktı...
Yağmurdan kaçarken yıldırıma çarpıldı: Tarlanın ortasında feci ölüm
Gündem

Yağmurdan kaçarken yıldırıma çarpıldı: Tarlanın ortasında feci ölüm

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi’nde tütün tarlasında aniden bastıran yağmurdan kaçarak ağaç altına sığınan 46 yaşındaki çi..
Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil
Gündem

Kongolu polisten Başkan Erdoğan'ı mest eden tekmil

Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Kongolu polisin tekmili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı mest etti
Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD
Spor

Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Dünya K..
CHP’li Gürsel Erol’un konuşması takdir topladı: Erol, Londra’da iş insanlarına Bakan Kurum’dan övgüyle bahsetti
Gündem

CHP’li Gürsel Erol’un konuşması takdir topladı: Erol, Londra’da iş insanlarına Bakan Kurum’dan övgüyle bahsetti

CHP’li Gürsel Erol’un Londra’daki iş insanlarına yönelik konuşmasında deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Deği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23