Bakan Soylu az önce duyurdu! Masterchef'in ünlü ismi deprem bölgesinde gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu, "Afganlı birinin depremzedenin kolunu kestiğini söylemiş. O şahıs şu an gözaltında" dedi. Bakan Soylu'nun provokasyona imza attığını söylediği kişinin Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş olduğu ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Soylu, depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın polis memuru, 60 bini aşkın jandarma, 1000 de sahil güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Deprem öncesinde yaşadığımız bir hadise aynı şekilde devam ediyor. Dezenformasyon... Biraz önce bir video seyrettim ve seyrettiğim videoda okumuş yazmış büyükşehirde yaşadığını düşündüğüm bir kişi, Afganlı birinin depremzedenin kolunu kestiğini söylemiş. O şahıs şu an gözaltında."
Bakan Soylu'nun gözaltına alındığını duyurduğu ismin Uğur Kardaş olduğu ortaya çıktı.
İddiaları yalan çıktı
Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş, “Bir Afgan gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor. Allah sizin belanızı versin” demişti.