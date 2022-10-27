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Dünya Siyonist İsrail, bu çocuktan bile korktu
Dünya

Siyonist İsrail, bu çocuktan bile korktu

Siyonist terör devleti İsrail, on yaşlarında bir çocuğu önce gözaltına aldı, ardından Mescid-i Aksa’dan uzak durması ve beş gün evinden çıkmaması şartıyla serbest bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 15:05:00 -
Siyonist İsrail, bu çocuktan bile korktu

Yeni Akit  Ankara

Siyonis terör devleti İsrail, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında insanlık dışı operasyonlarını sürdürürken tuhaf işlere de imza atıyor. Son yaşanan olayda, İsrail askerlerine taş atmaktan yakalanarak gözaltına alınan Filistinli çocuk, ev hapsi şartıyla salıverildi.

Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre; Siyonist işgal rejimi, Muhammed Daas adlı Filistinli çocuğu Mescid-i Aksa'dan ve Eski Şehir bölgesinden iki hafta uzak durması ve beş gün ev hapsi şartıyla serbest bıraktı. Yaşanan gelişme, nükleer füzelere kadar her türlü gelişmiş silah sistemlerine, tanklara toplara sahip olan İsrail’in, inançlı çocuklar karşısında bile ne kadar aciz kaldığını ortaya koydu.

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