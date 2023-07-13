Sivas'ta kene kaynaklı KKKA sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Zara ilçesine bağlı Kurucaabat köyünde yaşayan C.G'ye kene yapıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.G.’ye KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
C.G, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer vaka ise Kangal ilçesine bağlı Minarekaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Z.F'nin vücuduna kene yapıştı.
Keneyi vücudundan kendisi ayıran Z.F., rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Z.F, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (İLKHA)