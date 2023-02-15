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Yerel Sivas’ta depremzedeler için 120 hayvan kestirdiler
Yerel

Sivas’ta depremzedeler için 120 hayvan kestirdiler

Türkiye halkı deprem konusunda yüksek hassasiyetini sürdürüyor. Sivas'ta vatandaşlar satın aldıkları küçüükbaş hayvanları kavurma yapıp deprem bölgesine gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 17:45:00 -
Sivas’ta depremzedeler için 120 hayvan kestirdiler

Türkiye halkı deprem konusunda yüksek hassasiyetini sürdürüyor. Sivas'ta vatandaşlar satın aldıkları küçüükbaş hayvanları kavurma yapıp deprem bölgesine gönderdi.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde depremzedeler için ilçe sakinleri 120 adet küçükbaş hayvan topladı. TIR’lara yüklenen hayvanlar Sivas Et ve Süt Kurumu’na götürüldü. Burada kesimi yapılan ve kavurma haline getirilen etler depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara gönderildi.

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