Sivas’ta depremzedeler için 120 hayvan kestirdiler
Türkiye halkı deprem konusunda yüksek hassasiyetini sürdürüyor. Sivas'ta vatandaşlar satın aldıkları küçüükbaş hayvanları kavurma yapıp deprem bölgesine gönderdi.
Türkiye halkı deprem konusunda yüksek hassasiyetini sürdürüyor. Sivas'ta vatandaşlar satın aldıkları küçüükbaş hayvanları kavurma yapıp deprem bölgesine gönderdi.
Sivas’ın Gemerek ilçesinde depremzedeler için ilçe sakinleri 120 adet küçükbaş hayvan topladı. TIR’lara yüklenen hayvanlar Sivas Et ve Süt Kurumu’na götürüldü. Burada kesimi yapılan ve kavurma haline getirilen etler depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara gönderildi.