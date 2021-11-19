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Spor Sivasspor'da sakatlık şoku: 6 hafta yok!
Spor

Sivasspor'da sakatlık şoku: 6 hafta yok!

DG Sivasspor, futbolcu Sefa Yılmaz’ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 23:56:00 -
Sivasspor'da sakatlık şoku: 6 hafta yok!

Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir’e konuk olacak Sivasspor’da, bu maç öncesi sakatlık şoku yaşandı. 31 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Sefa Yılmaz’ın, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklamada kulüp doktoru Burak Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:

“Hafta içi gerçekleştirdiğimiz antrenman sırasında sakatlanan sporcumuz Sefa Yılmaz’a yapılan kontrollerde sol ayak bileği ve kaval kemiği etrafındaki yumuşak dokularda yırtık tespit edilmiştir. Yaygın ödemi de bulunan oyuncumuzun en az 6 hafta sonra hazır olmasını planlıyoruz. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

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