Sivasspor ve Giresunspor yine kazanamadı!
Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor 0-0 berabere kaldı. İki takımda alınan sonucun ardından galibiyet hasretini sürdürdü.
Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.
Giresunspor'da ise Hamidou Traore, 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. beraberliğini aldı ve puanını 13 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Giresunspor ise puanını 10'a yükseltti.
Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.