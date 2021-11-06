  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sivasspor ve Giresunspor yine kazanamadı!
Spor

Sivasspor ve Giresunspor yine kazanamadı!

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor ile Giresunspor 0-0 berabere kaldı. İki takımda alınan sonucun ardından galibiyet hasretini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 16:15:00 -
Sivasspor ve Giresunspor yine kazanamadı!

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Sivasspor, Giresunspor'u konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.

Giresunspor'da ise Hamidou Traore, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Sivasspor, üst üste 4. beraberliğini aldı ve puanını 13 yaptı. 3 maçtır kazanamayan Giresunspor ise puanını 10'a yükseltti.

Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle
Siyaset

İYİ Parti'de beklenen istifa! Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'dan flaş hamle

Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bugün öğle saatlerinde basın açıklaması yapacağı öğ..
Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı
Dünya

Erdoğan devreye girdi! Rus komutan görevden alındı

Ermenilerin silah, cephane ve insan kaçakçılığına göz yuman Rus Barış Gücü Komutanı Rüstem Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın de..
Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?
Gündem

Abdurrahman Dilipak sordu: Hafız mı ateist mi Ehli Beyt'ten mi?

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, tartışmalara yol açan bazı 29 Ekim etkinliklerini değerlendirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay