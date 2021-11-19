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Spor Sivasspor, Medipol Başakşehir karşı karşıya
Spor

Sivasspor, Medipol Başakşehir karşı karşıya

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 15:01:00 -
Sivasspor, Medipol Başakşehir karşı karşıya

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

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