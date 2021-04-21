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Spor Sivasspor-Beşiktaş maçını yönetmişti! Fırat Aydınus emekli oluyor
Spor

Sivasspor-Beşiktaş maçını yönetmişti! Fırat Aydınus emekli oluyor

Süper Lig'in 35. Haftasında Sivasspor-Beşiktaş maçını yöneten Fırat Aydınus emekliliğe ayrılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 10:21:00 -
Sivasspor-Beşiktaş maçını yönetmişti! Fırat Aydınus emekli oluyor

Sivasspor-Beşiktaş maçında düdük kalan Süper Lig'in tecrübeli hakemlerinden Fırat Aydınus, kariyerinin son günlerini yaşıyor. 47 yaşını doldurmak üzere olan Aydınus emekli oluyor...

Son olarak dün gece oynanan Sivasspor - Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Fırat Aydınus'un hakemlik kariyeri 25 gün sonra noktalanıyor...

Bilindiği gibi hakemler kurallar gereği en fazla 47 yaşına kadar görev yapabiliyor. 47 yaşını doldurmak üzere olan Aydınus'un da bu sezon hakemlik kariyeri son bulacak. Ligin en fazla maç yöneten hakemlerinden olan Aydınus'un eski hakem arkadaşı Deniz Çoban da 47 yaşındaki hakemin kariyerinin noktalanacağını duyurdu.

"25 günü kaldı"

Eski hakem Deniz Çoban da "Fırat Aydınus'un kariyerinde 25 günü kaldı" dedi. Cüneyt Çakır, Bülent Yıldırım ve Fırat Aydınus'un uzun yıllar 'Demirbaş hakemler' olarak gösterilen Süper Lig'de, elit hakemlerden sadece Cüneyt Çakır kaldı.

Yakın dönemde Bülent Yıldırım da yaş gereği hakemlik kariyeri noktalanmıştı.

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Ceza kariyerini kurtardı

PFDK, hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti... Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Aydınus'a 'futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması' gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtilmişti. Aydınus ve Bozdoğan, 3 aydan fazla ceza alsaydı hakemlik kariyerleri sona erecekti.

 

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