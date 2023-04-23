Sırp lider Milorad Dodik'e yetkililerden tepki yağdı, şokunu yaşadı: 'Skandal' açıklaması! Büyük plan, proje ölmedi

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in, RS'nin Sırbistan ile ortak bir devlet olması yönünde yaptığı açıklamaya, Bosna Hersekli yetkililer tepki gösterdi.

Dodik, katıldığı bir törende açıklamalarda bulunarak Sırpların özgürlüklerini kazanması için mücadele etmeye devam edeceğini savunarak "Bu bir tehdit değil, sadece RS halkının yerli yerinde olması temennisi. Bir gün RS ve Sırbistan'ın ortak bir devlet olmasını isteriz." dedi.

Sırpların ulusal kimliklerinin kabul görmediğini iddia eden Dodik, "Bizler Bosnalı Sırp değiliz. Nerede yaşarsak yaşayalım biz Sırp halkıyız." ifadelerini kullandı.

- "Büyük Sırbistan' projesi ölmedi"

Son dönemde ayrılıkçı söylemleriyle sürekli gündeme gelen Dodik'in, bu son açıklamalarına ise Bosna Hersekli yetkililer büyük tepki gösterdi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Dodik'in "skandal" açıklamasının "Büyük Sırbistan" projesinin varlığının bir kanıtı olduğunu ifade ederek "Dodik, Bosna Hersek'i 1990'lı yıllarda savaşa sürükleyen ve Boşnaklara yönelik soykırımın yapıldığı o projenin canlı tutulduğunu gösterdi. RS'yi devlet olarak gösterip Sırbistan ile birleştirmeyi amaçlayan planın varlığını duyurdu." dedi.

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Ülkedeki siyasi sessizliğin Dodik'i daha da cesaretlendirdiğini aktaran Becirovic, başta yargı makamları olmak üzere herkesin Dodik'in bu açıklamalarına karşı bir önlem alması gerektiğini vurguladı.

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ise Dodik'in "her zamanki gibi" hareket ettiğini söyleyerek "Bugün sadece amacını açık bir şekilde söyledi. O da, Bosna Hersek'in bir parçasını Sırbistan'a vermek. Bu, 1992-1995'te yaşanan savaşta da istenilen durumdu. Görüyoruz ki bundan vazgeçmemişler." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çatışma söylemi yapanlarla paintball oynayalım"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Dodik'i paintball karşılaşmasına davet ederek "Çatışma söylemi yapanlarla 15 günlük bir paintball mücadelesi yapalım. Bakalım başkalarının çocuklarını göndermek istedikleri ormanlarda geceler nasıl geçiyor." diye konuştu.

Bosna Hersek'teki savaşta soykırımın yaşandığı ve 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa'daki Anma Merkezi temsilcileri de Dodik'in açıklamalarını şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Bu arada, Dodik'in, son aylarda RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılacağı yönündeki açıklamalarını oldukça sıklaştırdığı da dikkati çekiyor.