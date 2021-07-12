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Yerel Şırnak'taki terör operasyonunda yakalanmışlardı... Yeni gelişme!
Yerel

Şırnak'taki terör operasyonunda yakalanmışlardı... Yeni gelişme!

Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 13:32:00 -
Şırnak'taki terör operasyonunda yakalanmışlardı... Yeni gelişme!

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 5-11 Temmuz'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerlerleri serbest bırakıldı.

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