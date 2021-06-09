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Yerel Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:59:00 -
Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Şırnak Valilği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla hendek barikat operasyonları döneminde bazı şüphelilerin Cizre ilçesinde YPS ve gençlik yapılanmasında silahlı olarak eylem ve faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

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